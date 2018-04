Réforme de la SNCF : que pensent les non-grévistes de la mobilisation ?

Les grévistes ont vu leur nombre baisser légèrement, ce mercredi 4 avril 2018. En effet, les chiffres de la direction de la SNCF affichent 29,7% de manifestants. Ceux qui ont décidé de travailler assument tout à fait leur choix et sont ravis d'aider les clients, qui sont leur principal souci. Ils refusent toutefois de communiquer leur avis sur la réforme. Pourquoi ce mutisme ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français