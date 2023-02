Réforme des retraites : allez-vous manifester demain ?

Dernière distribution de tracts ce mardi matin à Paris, avant la mobilisation de demain. L'objectif pour les syndicats est de faire mieux que la manifestation du 19 janvier et de motiver ceux qui n'y étaient pas, comme Colline, âgée de 20 ans. Elle est étudiante en sciences politiques et demain, elle manifestera pour la première fois. "Je n'ai pas envie de voir ma mère travailler encore 5 ans de plus, alors qu'il existe d'autres solutions", explique-t-elle. Même avis dans un salon de beauté à Toulouse. Monia a 51 ans, elle est esthéticienne. Elle a déjà manifesté le 19 janvier. Demain, elle y sera de nouveau. "En tant que commerçant, on a de très petites retraites. Et si on ne fait pas ça, on n'en aura plus du tout", s'exprime-t-elle. Cette fois, pour ne pas perdre trop d'argent, Monia a dû modifier ses horaires. Mais pour d'autres, il est impossible d'abandonner le travail. Tony a 38 ans et est ouvrier du BTP. Il ne sera pas dans la rue le 31 janvier. "Il y a des plannings à respecter, il faut enchaîner les chantiers. En plus là, on a démarré le terrassement, on ne peut pas laisser les murs à nu et tout. Il faut envoyer le béton. On est de tout cœur avec eux, mais on est obligé de rester là", précise-t-il. Enfin, il y a ceux qui ne manifesteront pas, parce qu'ils sont favorables au projet de loi. C'est le cas de Pierre, âgé de 62 ans. Ce consultant n'est pas concerné par la réforme, mais il l'estime nécessaire. "On en parle depuis tellement longtemps, il faut avancer sur le sujet. On ne peut pas traîner les pieds, et c'est normal de travailler plus", dit-il. TF1 | Reportage G. Bertrand, P. Mislanghe, J.V. Fournis