Réforme des retraites : combien va-t-elle finalement rapporter ?

Le gouvernement avait un objectif en relevant l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Il pensait à économiser 17,7 milliards d'euros par an. Dès la présentation de sa réforme, il a prévu des dépenses qui font 4,2 milliards d'euros. Par exemple, pour revaloriser les petites pensions ou maintenir les 62 ans pour les personnes invalides. Le gouvernement a dû faire des nouvelles concessions pour tenter d'obtenir une majorité sur son texte. La première, c'est l'élargissement du dispositif carrière longue, 700 millions d'euros de plus que prévu. Il y a aussi la revalorisation des petites pensions, envisagée pour les futurs retraités. Elle est étendue à ceux qui le sont déjà, sur coup 1,1 milliards d'euros. À cela, s'ajoutent 300 millions d'euros pour l'augmentation des pensions accordées à certaines mères de famille. Enfin l'expérimentation du CDI senior, auquel tenaient beaucoup les Républicains, 100 millions d'euros supplémentaires. Au total, le coût de ces mesures d'accompagnement s'élève à 6,4 milliards d'euros. Cela fait bien plus que l'enveloppe de départ. TF1 | ReportageL. Deschateaux, Y. Taoufik, P. Bazerque