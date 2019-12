Réforme des retraites : comment seront calculées les pensions des fonctionnaires ?

Les fonctionnaires s'inquiètent de voir leur pension baisser avec la réforme des retraites. Comment seront calculées leurs retraites à l'avenir ? Et pourquoi sont-ils inquiets ? Les fonctionnaires seront-ils gagnants ou perdants avec ce nouveau système de retraite ? Notre journaliste Yani Khezzar nous apporte des éléments de réponse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.