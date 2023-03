Réforme des retraites : dans les coulisses des négociations

Le gouvernement sait que pour faire voter sa réforme, il est impossible de compter sur les voix de la gauche, ni sur celles du RN. Un seul allié possible, Les Républicains. Au palais Bourbon, ils sont 61 députés, des élus qui attirent tous les regards. Le chef du parti Éric Ciotti et le chef des députés, Olivier Marleix, voteront pour la réforme. Avec eux, plus de la moitié du groupe. Mais des opposants au texte donnent de la voix, une vingtaine sans compter les indécis. Alors le gouvernement tente de les convaincre, député par député. Un ministre nous le confie “ C’est pas sale en soi d’appeler les gens et de demander tu votes ou pas ? C’est surtout le boulot des ministres Darmanin et Le Maire … Dussopt aussi”. Bruno Le Maire et Gérald Darmanin qui sont des anciennes figures de la droite. Une députée du groupe Les Républicains nous parle du coup de fil répété : “Rien que ce week-end, j’ai reçu deux appels de ministres. C’est plus qu’en un an” a-t-elle rapporté. Et face caméra, un élu va même plus loin. “Ils m’ont dit qu’effectivement, si je pouvais changer d’avis, on pourrait faire des efforts sur une circonscription par rapport à tel et tel projet” selon Pierre Cordier, député (LR) des Ardennes. Des députés récompensés dans leurs départements en échange d’un vote. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Chantrait, F. Delpech, J. Grosjean