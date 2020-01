Réforme des retraites : des avancées sur la prise en compte de la pénibilité ?

L'une des pistes pour sortir du blocage, c'est la mise en place de critère de pénibilité en fonction des métiers. Il y a par exemple ceux qui travaillent la nuit, ceux qui soulèvent de lourdes charges, ou encore ceux qui travaillent sur les toits. Partiront-ils tous dans le nouveau système à 64 ans ? Nos journalistes ont rencontré un agent de sécurité, un couvreur et un déménageur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du lundi 6 janvier 2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 06/01/2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.