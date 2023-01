Réforme des retraites : des grèves pour les vacances ?

Vos vacances, seront-elles chamboulées à cause des grèves à répétition ? Trop tôt pour le dire, mais la CGT compte faire monter la pression. Des vacances qui en fonction des zones s’étaleront du quatre février au six mars. Pour l’instant à la SNCF, plusieurs syndicats ont déposé un préavis de grève de ce mercredi 25 janvier au jeudi deux février. Ce mardi 24 janvier, ils préciseront s’ils appellent à une grève reconductible. Dans les transports franciliens, les voyageurs seront fixés mercredi. Pour jeudi 26 janvier, les salariés des ports et docks sont appelés à se mobiliser. Tout comme les salariés de l’industrie pétrolière appelés à débrayer pendant 48 heures pour perturber la distribution de carburant. Le six février, un autre préavis de 72 heures a été déposés. Même date pour le secteur de l’énergie. Plusieurs centrales seront bloquées chez EDF. La CGT envisage de fournir gratuitement de l’électricité à certaines écoles et hôpitaux. Les autres secteurs comme l’éducation nationale concentreront leur force le 31 janvier, la journée de mobilisation intersyndicale. Les fédérations battent le rappel. Ce lundi soir, annonce inattendue, les deux syndicats des remontées mécaniques ont déposé un préavis de grève illimité pour tout le mois de février. TF1 | Reportage M. Alibert, V. Belgrand Barbier