Réforme des retraites : elle est dans toutes les discussions

Êtes-vous prêt à travailler plus longtemps ? À Chaumont, nous avons poussé la porte de ce bar restaurant pour vous poser la question. Le débat sur la réforme des retraites s’est invité jusque sur le comptoir. Ici, le sujet anime toutes les discussions. Mais derrière le comptoir, Aurélie, la gérante, a d'autres préoccupations. Mathilde, elle est serveuse depuis seulement quelques mois, mais elle sait déjà qu’elle ne fera pas ce métier toute sa vie. Le débat sur les retraites pose en effet une autre question, celle de la pénibilité. Nous rencontrons Frédéric, il travaille sur des chantiers depuis qu’il a seize ans. À quelques rues, Catherine nous accueille dans son agence immobilière. Il y a encore cinq ans, elle était encore enseignante. Cette reconversion lui permet d’aborder la retraite plus sereinement. Travailler plus longtemps, oui, mais pas dans n’importe quelle condition. Salarié indépendant ou fonctionnaire, une chose est sûre, aujourd’hui à Chaumont, personne ne tombera tout à fait d’accord. TF1 | Reportage L. Merlier, F. Amzel