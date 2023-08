Réforme des retraites : est-ce que tout sera prêt vendredi ?

Fabrice est le doyen de l'entreprise, celui qui a vu s'enchaîner direction, plan social, rachat, sans jamais bouger. Après 37 ans à superviser la fabrication de brosses à dents, l'heure est venue pour lui de raccrocher. "J'ai bien mon métier. Mais bon, on arrive à un certain âge et il faut passer la main", confie-t-il. Sa retraite, Fabrice l'attendait. Il avait prévu de franchir les portes de l'entreprise pour la dernière fois le 1er octobre, mais entre-temps, la réforme est passée par là. "Comme la loi commence le 1er septembre, c'est reculé encore de trois mois pour aller jusqu'au 1er janvier 2024", dit-il. Un report qui coûte cher à son employeur, car la direction avait déjà pris ses dispositions pour le remplacer à son poste de cadre. Elle se retrouve donc avec un salaire supplémentaire à verser. Si Fabrice est prêt pour la retraite, une question se pose : la retraite sera-t-elle prête pour lui ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Kebdani, C. David, M. Rio