Réforme des retraites : Aurore Bergé invitée du 20H

Mercredi, les syndicats vont rencontrer la Première ministre à Matignon. Ils souhaitent aborder le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Est-ce aussi votre souhait ? Aurore Bergé : "Je pense qu'il faut partir du point de départ. Le point de départ de cette réforme, c'est une réalité. Juste un chiffre, en 1970, on avait trois personnes qui travaillaient pour un retraité. Demain, on aura 1,5 cotisant pour un retraité. C'est une réalité qui s'impose à nous tous. Et face à cette réalité, on a fait un choix, celui du travail, celui de faire en sorte que tous celles et ceux qui le peuvent, et progressivement, puissent travailler plus pour faire en sorte que notre système de solidarité tienne. Ça, c'est le point de départ. Mais ça ne doit pas être le point d'arrivée". "Ce qui a éclaté pendant les débats parfois difficiles, souvent houleux, c'est tout notre rapport au travail en réalité. C'est la difficulté de ce travail. Quand on a une vie de labeur, quand on est usé par son travail, quand on est cassé par le travail, la question, ce n'est pas 64, 62 ou même 60 ans. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte de parler de ces sujets-là, de la pénibilité, de l'emploi des seniors, du choix de son avenir professionnel et du partage des profits. Quand l'entreprise gagne, le salarié doit gagner", poursuit la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale.