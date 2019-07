Réforme des retraites : êtes-vous prêts à travailler plus ?

Les préconisations du haut-commissaire à la réforme des retraites seront dévoilées jeudi 18 juillet. Quelques pistes ont déjà fuité comme la création d'un âge pivot à 64 ans. Il faudrait aller jusque-là pour toucher la retraite à taux plein. Si on travaille au-delà, un bonus serait même prévu. En revanche, la pension sera moins élevée si l'on s'arrête avant 64 ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.