Réforme des retraites, forte mobilisation et tensions

Les manifestants sont venus dire qu’ils ne lâcheront pas. À Marseille, ce jeudi matin, plus d’un million de Français ont manifesté selon la police. Un chiffre qui diverge du côté des syndicats, qui ont compté trois millions 500 de personnes aujourd'hui, bien plus que mercredi dernier. Pour les grévistes, ces mouvements montrent juste qu'ils ne sont toujours pas d’accord avec cette réforme et qu'ils ont en marre de la manière dont ça été fait. Dans tous les cortèges, sur toutes les lèvres, c’est le même message. Ils sont fatigués d’être méprisés et de ne pas être écoutés. Selon la préfecture, un millier de casseurs se trouve au milieu des manifestants parisiens. Cette journée d’action a été plus tendue que les précédentes. À Lorient, c’est un commissariat qui a été pris pour cible. Avec les blocages dans les raffineries, une station sur six manque de carburant. La prochaine journée de mobilisation est prévue pour le mardi 28 mars prochain. TF1 | Reportage B. Augey, P. Limpens