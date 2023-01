Réforme des retraites : la France peut-elle être bloquée ?

Pour éviter les galères de trains ou de métro le jeudi prochain, certains s'organisent déjà : "Je vais rester chez moi et faire du télétravail". Les syndicats appellent à une grève puissante ce 19 janvier à la SNCF, dans les transports urbains ou encore du côté des routiers. Cela risque d'affecter beaucoup de gens. Au-delà des transports, la mobilisation touchera aussi l'éducation, la police et plus largement la fonction publique. Le mot d'ordre est "contre la réforme des retraites qui divise". Certains pensent qu'il faut des grèves pour la réforme des retraites, car ce n'est pas une bonne mesure. Toutefois, les gens qui ne sont pas concernés comprennent le mouvement. D'autres se demandent si la réforme touche vraiment les bonnes personnes. On a peur que le mouvement ne soit pas assez entendu, alors que, se faire entendre est bien l'objectif des syndicats. Ils sont unis pour l'occasion et promettent déjà d'autres jours de grève afin d'engager le bras de fer avec la Première ministre. "On appelle aussi à la responsabilité des organisations syndicales. Il y a un droit de grève ; il y a un droit de manifester, mais je pense que c'est important aussi de ne pas pénaliser les Français", telles est la réponse de la Première ministre, Élisabeth Borne, ce matin. Ce message est aussi adressé au secteur de l'énergie. La CGT menace de perturber l'approvisionnement en carburant. TF1 | Reportage B. Augey, N. Gandillot, W. Wuillemin