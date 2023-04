Réforme des retraites : le bras de fer continue

Arrivés à Matignon tous ensemble, les syndicats en ressortent, 55 minutes plus tard, pour dire que la réunion s'est mal passée. Certes, ce matin, l'ambiance est cordiale. Mais sur le fond, chacun campe sur ses positions. La Première ministre martèle que "la réforme est nécessaire". Les leaders syndicaux prennent la parole tour à tour et concluent tous de la même façon : "Madame la Première ministre, êtes-vous prête à retirer la réforme ?". Elle s'y refuse. C'est alors Laurent Berger qui met fin aux échanges. "Si la réponse est non, la réunion est terminée pour nous.", déclare-t-il. Ils se lèvent tous, lui serrent la main et partent. "Nous avons trouvé, face à nous, un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté", s'exprime Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. "Nous refusons de tourner la page", ajoute Cyril Chabanier, président de la CFTC. "On avait une crise sociale qui se transforme en crise démocratique", dénonce Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. TF1 | Reportage M. Desmoulins, A. Tessier, S. Bougriou