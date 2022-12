Réforme des retraites : le gouvernement dévoile son jeu

Le projet de réforme du gouvernement va concerner toutes les personnes nées après le 1er juillet 1961, avec toujours le même objectif, passer progressivement l’âge de départ légal à la retraite de 62 à 65 ans d’ici 2031. Géraldine fait partie des Français concernés, née en octobre 1961, elle est standardiste. Et c’est dans le journal, ce vendredi matin, qu’elle a appris qu’avec cette réforme, elle ne pourra pas partir à la retraite comme prévu le 1er janvier 2024. Pour elle, c'est une déception. Travailler plus longtemps, c’est bien sûr le cœur de cette réforme qui concerne les salariés du privé comme du public. Dans son projet, et c’est nouveau, le gouvernement prévoit aussi d’augmenter la pension minimale à 1 200 euros, et de permettre aux personnes qui continuent à travailler tout en étant à la retraite d’obtenir en fin de compte un bonus sur leur pension, ce qui n’est pas possible actuellement. Cela va concerner Eric, 60 ans, formateur en entreprise, il prend sa retraite en janvier prochain. TF1 | Reportage P. Gallaccio, F. Couturon, M. Monnier, F. Bourduillon