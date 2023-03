Réforme des retraites : le gouvernement enclenche le 49.3

Au moment de son arrivée au pupitre, les députés le savent déjà, Elizabeth Borne va enclencher le 49.3 et ça ne se fera pas sans mal. Hué, Marseillaise, pancarte à la main, la France Insoumise bien décidé à perturber sa prise de parole, en dépit du règlement de l'Assemblée. Après quatre minutes de chaos, la Première ministre commence enfin son discours élevant la voix et justifiant le 49.3. Dans l'hémicycle, le gouvernement fait bloc. Élisabeth Borne contre-attaque, pointe le silence du Rassemblement National, l'absence de fiabilité des républicains. « Ce 49.3, c’est l’échec de plusieurs années de politique », affirmait Eric Ciotti, président du Parti Républicains. Un spectacle politique avec Jean-Luc Mélenchon en spectateur. « C’est donc un texte qui n'a pas de légitimité parlementaire et il n'y en pas dans la rue », dit ce dernier. Après ce passage en force, certains demandent la tête de la Première ministre. Des oppositions qui ne souhaitent pas en rester là, elles ont déposé ce jeudi après-midi des motions de censure pour faire tomber le gouvernement. Si elles sont rejetées, alors la réforme des retraites sera adoptée. Dans la soirée, Élisabeth Borne a été réconfortée par son camp, car elle le sait, son avenir est fragilisé. TF1 | Reportage A. Tassin, F. Delpech, L. Attal