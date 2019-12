Réforme des retraites : le point sur les négociations entre gouvernement et syndicats

C'est une phase rituelle dans les conflits sociaux à la Française. Les syndicats ont été reçus, l'un après l'autre, à Matignon. Avant le début des négociations, l'Élysée avait fait savoir dès ce mercredi matin qu'Emmanuel Macron était "disposé à améliorer le projet de réforme des retraites, une amélioration possible autour de l'âge pivot". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.