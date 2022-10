Réforme des retraites : les Français sont-ils prêts ?

Travailler, mais jusqu'à quand et dans quelles conditions ? Sarah se sent d'attaque pour aller jusqu'à 65 ans maximum. Après plusieurs années en tant que salariée dans la gestion, à 29 ans, elle se reconvertit et reprend des études de droit. Elle est d'accord pour qu'on prolonge l'âge de départ à condition qu'il y ait plus d'aides à la reconversion. Il lui reste plus de 30 ans à travailler. Pouvoir essayer plusieurs métiers, pour elle, c'est la clé pour durer. Caroline, elle, est une commerciale de 48 ans. Elle non plus n'est pas contre le fait de travailler plus longtemps. Mais encore faut-il trouver du travail après un certain âge. Elle pense qu'elle n'a plus que quelques mois si elle veut changer de métier ou d'entreprise. "Soit on change entre 45 et 50 ans, là, ça va. Après, c'est foutu. Ça n'intéresse personne d'avoir des vieux. Déjà un, on doit les payer cher. Il faudrait que les gens qui embauchent des cinquantenaires aient beaucoup moins de frais", s'exprime-t-elle. Aujourd'hui, presque un Français sur deux est au chômage au moment où il demande sa pension de retraite. Qu'en est-il de la pénibilité de certains métiers ? Francis en connaît un rayon, il a été sociologue du travail pendant 47 ans. "J'ai rencontré des gens qui disaient, à partir de 50 ans, qu'ils se sentent abîmés. D'après lui, il faudrait un accompagnement pour que les métiers pénibles ne s'exercent pas toute une vie. Une question se pose, les critères qui définissent la pénibilité au travail resteront-ils les mêmes en cas de nouvelles réformes ? TF1 | Reportage J. Corbillon, J. Clouzeau