Réforme des retraites : les interrogations des Français

Dans un entrepôt de Rungis, les salariés savent qu'ils devront travailler plus longtemps. Emmanuel Macron compte reculer l'âge de la retraite à 65 ans maximum en 2031, à raison de quatre mois supplémentaires chaque année. C'est difficilement envisageable pour Delycia Diazolonzambi, cheffe d'équipe de l'entreprise Georges Helfer à Rungis (Val-de-Marne). A quelques mètres de là, Timothée Vaz-Pinto, 42 ans, se dit prêt à partir plus tard à la retraite. La pénibilité de certains métiers sera prise en compte. Bruits, chaleur du métal, gestes répétitifs, Thierry Heuer, 62 ans, est chaudronnier depuis ses 17 ans chez CTM Laser à Igny (Essonne). Et il est soulagé de pouvoir prendre sa retraite dans quelques mois. La réforme devrait concerner les personnes à partir de 1973. Franck Chauderon, responsable d'exploitation de l'entreprise Georges Helfer à Rungis (Val-de-Marne), est né en mars 1972. Il espère passer à côté pour pouvoir partir à 62 ans. Bahidja Mellouki, responsable logistique au sein de la même entreprise, a 53 ans. Mère de quatre enfants, elle pourrait partir à la retraite d'ici deux ans, mais elle préfère continuer à travailler jusqu'à 60 ans. Pour rappel, cette réforme devrait aussi permettre à chaque Français qui a cotisé tout au long de sa vie d'avoir une retraite d'au moins 1 100 euros minimum. T F1 | Reportage J. Roux, L. Palmier, T. Valtat.