Réforme des retraites : les prochains rendez-vous

Cela fait trois mois qu'ils ne s'étaient pas rendus à Matignon. Mercredi prochain, plus précisément, le 5 avril, les responsables syndicaux seront reçus par Élisabeth Borne, la Première ministre. Tous ont confirmé leur présence, à l'exception de la CGT qui attend l'élection de son futur leader pour se décider. Pour l'opposition, la rencontre arrive trop tard. "Aujourd'hui, c'est bien beau de venir nous expliquer qu'on est favorable à la discussion, à la concertation et à la co-construction. Mais tous ça ne sont que des paroles. Les actes, il fallait les faire avant", déplore Edwige Diaz, députée (RN) de Gironde. Le lendemain, c'est-à-dire le 6 avril, les leaders syndicaux vont se retrouver dans la rue. Cette journée de jeudi marquera la onzième mobilisation contre la réforme des retraites. Mais comme l'exécutif, les organisations sont aussi suspendues aux décisions du Conseil constitutionnel. Sur la réforme et sur le référendum d'initiative partagée voulu par l'opposition, le président Laurent Fabius et les huit autres sages rendront leur verdict le 14 avril. TF1 | Reportage N. Gandillot, M. Neboth