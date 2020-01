Réforme des retraites : l'exécutif va-t-il renoncer à l'aspect universel de son projet ?

Âge pivot, pénibilité, retraite minimum et fin de carrière... Les négociations sur ces sujets peuvent donner à penser que le système s'orienterait de plus en plus vers une retraite à la carte. Alors, Emmanuel Macron a-t-il renoncé sans le dire au côté universel de la réforme des retraites ? Adrien Gindre, le chef du service politique de TF1, nous éclaire sur la question. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/01/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.