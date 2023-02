Réforme des retraites : pourquoi ils ont défilé aujourd'hui ?

La Roche-sur-Yon (Vendée), première manifestation pour Agnès, 48 ans, factrice. Elle a lu dans tous les sens les projets de réformes, et fait ses comptes, elle devra attendre 67 ans pour une retraite complète. Pour une retraite a temps plein, Isabelle, 52 ans, ouvrière, devra pousser jusqu’à 64 ans. Pourtant, elle fait partie des gagnantes de la réforme, sa pension passera de 1 100 à 1 200 euros par mois. Quel que soit le montant de la pension, ce qui inquiète Christian, 58 ans, manutentionnaire dans une industrie agroalimentaire, c’est de pouvoir tenir jusqu’au bout. À 400 kilomètres de là, à Paris, Julie, 28 ans, est artisan bijoutier. Pour elle, la retraite à temps plein, ce sera 67 ans. « Je n’ai pas envie de passer ma vie au travail. En fait, je trime déjà assez, je suis largement au-dessus des 40 heures « , dit-elle à nos journalistes. À Toulon (Var), Malek, 56 ans, chauffeur pour personnes handicapé, devra aller jusqu’à 66 ans pour une pension de 1 200 euros. « Quand on a un loyer de 600 euros, avec un petit studio, (…), 1200 euros, c’est des charges. Il ne reste plus rien pour vivre », dit-il. Seule solution à leurs yeux, la retraite de la réforme. TF1 | Reportage F. Chadeau, P. Dumortier, P. Geli