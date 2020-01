Réforme des retraites : quatre pistes pour un compromis

Sur les fameux 64 ans avancés, l'âge pivot pourrait être du sur-mesure personnalisé. L'exécutif semble avoir entendu les demandes de certains syndicats sur la pénibilité, et se pencherait sur les avantages dont les activités considérées comme pénibles donneront droit. Le gouvernement serait également prêt à discuter d'une éventuelle augmentation de la retraite minimum et des conditions pour en bénéficier. Enfin, il va être question des aménagements de fin de carrière pour les métiers difficiles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/01/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.