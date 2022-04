Réforme des retraites : que proposent Emmanuel Macron et Marine Le Pen ?

En campagne à Mulhouse (Haut-Rhin), il ne cesse d'être interpellé sur le sujet. "On ne sera pas d'accord avec vous sur la réforme de la retraite à 65 ans, sur l'assurance-chômage... On ne sera pas d'accord avec vous", martèle un Français. C'était sa mesure phare sur les retraites, le recul progressif de l'âge légal de 62 à 65 ans en 2030. Désormais, Emmanuel Macron se dit prêt à modifier sa réforme en proposant 64 ans en 2027. "C'est une posture d'écoute, d'ouverture et de volonté d'avancer puisque je veux le faire avec toutes les forces politiques et toutes les forces syndicales", explique le président sortant. Avec pourquoi pas l'organisation d'un référendum sur le sujet, concède le candidat de "La République en Marche". À 600 km de là, à Vernon (Eure), Marine Le Pen a tenu sa première conférence de presse de second tour et défendu une vision diamétralement opposée. "Tous les Français veulent vivre une retraite en bonne santé", déclare-t-elle. Elle propose de maintenir l'âge légal de départ à 62 ans et 42 annuités, et la possibilité de partir dès 60 ans avec 40 années de cotisation pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. La candidate RN veut conserver les régimes spéciaux. Emmanuel Macron, lui, souhaite en partie les supprimer. Les deux candidats ne sont d'accord que sur un point : instaurer une pension minimale, 1 000 euros pour Marine le Pen et 1 100 euros pour Emmanuel Macron. TF1 | Reportage M. Guénégan, C. Colin