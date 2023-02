Réforme des retraites : quelles suites pour la mobilisation ?

Déjà deux journées de mobilisation au compteur et des syndicats déterminés à ne rien lâcher. Alors, quelles suites sont à prévoir dans les jours et semaines ? Mardi soir, deux nouvelles journées de manifestation ont été annoncées : mardi prochain 7 février et samedi 11. Les syndicats continuent de faire front commun. Cette semaine sera aussi marquée par des grèves dans plusieurs secteurs. Tel est le cas dans les raffineries à l'appel de la CGT à partir de lundi prochain et pour trois jours. Du côté de la SNCF, deux syndicats ont appelé à deux journées consécutives de grève mardi et mercredi prochains. Quelles conséquences alors pour les vacances d'hiver ? La grève à la SNCF mardi et mercredi tombe durant les congés de la Zone A. La manifestation du 11 marque le début des vacances de la Zone B. Les départs pourraient être perturbés par ce nouveau mouvement social. Parallèlement, le texte continue de cheminer au Parlement. Mercredi, fin des débats en commission avant la discussion en Hémicycle à partir de lundi prochain 6 février. Des débats qui s'annoncent houleux. Le gouvernement aura vingt jours à l'Assemblée nationale pour convaincre ses alliés LR et sa propre majorité. TF1 | Reportage M. Chantrait, F. Delpech, N. Ly