Réforme des retraites : qu’en pensent les Français ?

Aux quatre coins du pays, c'est le débat du jour. Quand doit-on partir à la retraite ? Faut-il augmenter les retraites ? Comment financer les retraites ? Dans un salon de coiffure d'Annœullin (Nord), le mardi matin, les clientes retraitées sont nombreuses. Alors, nous nous sommes invités et avons lancé le sujet. Visiblement, les clientes et les coiffeuses ne sont pas du même avis. Nous raccompagnons une retraitée, Roseline. Selon celle-ci, son compagnon est l'exemple parfait des toutes petites retraites. Menuisier, puis maraîcher, après 42 ans de travail, René touche 950 euros par mois. Mais désormais, à 74 ans, il espère que sa pension sera bientôt revalorisée. Comme il nous l'a dit : "il faut que ça augmente avec l'inflation, mais il ne faut pas que les augmentations du gasoil, d'électricité et tout, ils galopent plus vite. Sinon ça ne sert à rien". Le débat sur les retraites pose une autre question. Celle de la pénibilité du travail. En quittant Annœullin, nous croisons Frédéric, 52 ans, employé municipal. Frédéric espère que le compte pénibilité sera maintenu. Ce dispositif permet aux métiers physiques de partir plus tôt à la retraite. T F1 | Reportage M. Poissonnet, V. Abellaneda, A. Silberman.