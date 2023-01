Réforme des retraites : qu’en pensent les Français ?

Seulement cinq années à son poste, mais l'activité de déménageur l’a déjà usé. Filipe Cordeiro est conducteur de camion dans le Val-de-Marne. Il a 23 ans. Il devait partir à 60 ans, ce sera finalement 62. Ce qui est inenvisageable pour lui, avec ses douleurs précoces au dos et aux épaules, parce qu’avant et après la conduite, il y a la manutention. À Pessac, un artisan a fait ses comptes. Pascal Afonso est un boulanger de 50 ans. Pour lui, il n’y a pas de changement, son départ à la retraite est maintenu à 60 ans, grâce à une carrière longue, commencée dès 16 ans. Le principe de la réforme, c’est d’assurer le financement à long terme du système, il comprend. Prenons maintenant la direction d'une Start-up parisienne. Avec Céline Parrot, DRH de 32 ans. De 62 à 64 ans, sa carrière sera plus longue que prévue. Ce n’est pas très grave pour elle, car ses conditions de travail lui conviennent. Mais demain, que vaudra-t-elle sur le marché du travail ? Depuis ses beaux locaux, elle n’oublie pas les métiers de l’industrie. Elle rappelle que la pénibilité y est souvent bien plus forte et qu’il ne faut pas oublier ceux qui en souffrent. TF1 | Reportage O. Santicchi, E. Spertino, E. Braem