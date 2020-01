Réforme des retraites : trois mois pour trouver douze milliards

La conférence de financement des retraites a commencé ce jeudi. Les syndicats se sont mis à table et chacun est venu avec ses propositions. Face au gouvernement, une brigade de syndicats est chargée de trouver la bonne recette pour économiser douze milliards d'euros afin d'équilibrer le système en 2027. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/01/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.