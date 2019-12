Réforme des retraites : un simulateur déjà contesté

L'exécutif a mis en ligne ce jeudi son simulateur de retraites. Il permet de savoir si nous sommes concernés ou non par la réforme. On peut y trouver un catalogue de profils déjà calculés par le gouvernement. Mais aucune référence aux professions libérales ni aux bénéficiaires des régimes spéciaux comme les cheminots, par exemple. Et certains experts avancent que les profils proposés sont peu réalistes, trop théoriques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.