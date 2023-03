Réforme des retraites : une mobilisation historique ?

Les syndicats ont promis une mobilisation sans précédent. À Paris, bataille de chiffres classique, les syndicats annoncent une participation record. Mais selon la préfecture, il y avait 81 000 personnes dans la rue, 12 000 de moins que le 11 février dernier. "Je me suis dit que c'est important d'être là, de faire mal. On a loupé pas mal de manifestation parce qu'on a des enfants en bas âge. Ça nous tenait à cœur de pouvoir venir aujourd'hui", se confie une maman. Certains manifestent pour la sixième fois, malgré le coût de la grève. Comme cette institutrice. "Ça me coûte 85 euros, et on fait grève pour nos convictions parce qu'on est contre cette réforme. Aujourd'hui, Monsieur Macron ne nous écoute pas. Et donc il faut bloquer le pays pour qu'il nous écoute", indique une femme. À l'Éducation nationale, le taux de gréviste est inférieur à celui du 19 janvier, mais en hausse par rapport au 31. Un enseignant sur trois était en grève ce mardi. À Nantes, les syndicats et police sont d'accord sur un point. La participation est au plus haut, 30 000 manifestants mardi matin contre 28 000 le 31 janvier. Dans la foule, des salariés du public et du privé. Certains manifestent, mais sont allés travailler ensuite. Les syndicats revendiquent plus de 300 rassemblements dans tout le pays. À Coutances, dans la Manche. 9 000 habitants, et 1900 manifestants selon la police. Là aussi un record. TF1 | Reportage L. Zajdela, P. Géli, G. Thorel