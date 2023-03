Réforme des retraites : une semaine décisive

Mercredi matin, au premier étage de Palais-Bourbon, se jouera l'épilogue de quatre semaines de discussions. Autour de la table, les représentants de la commission mixte paritaire. Sept députés, sept sénateurs, de la majorité et de l'opposition, choisis par leur groupe politique et représentatifs du poids de chaque partie au Parlement. C'est à eux de s'accorder sur un texte commun. Le but est de discuter librement. Des tractations sont à prévoir autour des régimes spéciaux, du CDI senior ou des carrières longues. Avec cinq membres de la majorité, et cinq républicains et centristes, ils sont dix sur quatorze à être pour cette réforme des retraites. Il faut s'attendre à des heures de discussion, pendant que les manifestations seront une huitième fois dans la rue. En cas d'accord, la deuxième étape se déroulera le lendemain jeudi. Un vote solennel à neuf heures au Sénat, à quinze heures à l'Assemblée nationale. Le gouvernement doit recueillir la majorité. Il reste une incertitude, peut-il compter sur un nombre de voix suffisantes pour faire voter le texte, ou devra-t-il passer par le 49.3 ? TF1 | Reportage A.Tassin, R. Roiné