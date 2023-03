Réforme des retraites : vote ou 49.3 ?

Ce mercredi soir à l'Élysée, il est déjà temps de refaire les comptes. L'exécutif a un besoin capital des députés LR pour faire passer sa réforme. Dans l'entourage du chef de l’État, on garde espoir. En coulisse, on continue de s'interroger. Mais un cadre de la majorité se risque tout de même à un pronostic. Face caméra, le gouvernement tient à rassurer les précieux députés de droite qui voteraient pour la réforme la plus importante du quinquennat. Les Républicains sont sans cesse sollicités, et le seront jusqu'à la dernière minute, car le texte est maintenant finalisé. Dans le huis clos de l'Assemblée nationale, il aura fallu sept heures de discussion à la commission mixte paritaire pour tomber d'accord sur un texte commun. Dix des quatorze parlementaires l'ont adopté. Le patron du groupe LR se félicite de deux concessions qu'il réclamait, la surcote pour les mères de famille avec carrière entière et le dispositif carrière longue. Si le compte des voix n'y est pas dans l'hémicycle, le passage en force via le 49.3 fait partie des options et peut-être enclencher dès jeudi matin. TF1 | Reportage S. Bougriou, L. Attal, F. Delpech