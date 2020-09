Réforme du congé paternité : le mode d'emploi

C'était une mesure très attendue par les futurs parents. La durée du congé de paternité va passer à 28 jours contre quatorze actuellement, soit 25 jours de congé paternité plus trois jours de congé naissance. Et le gouvernement prévoit une part obligatoire de sept jours. Les employeurs qui s'y opposeront s'exposent à une amende de 7 500 euros. Tout le monde salue cette avancée. Les pères pourront désormais s'occuper de leurs enfants. Pour les entreprises, la question de coût et d'organisation se pose. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.