Réforme des institutions : la réduction du nombre des parlementaires est-elle justifiée ?

Edouard Philippe a dévoilé ce mercredi 4 avril les grandes lignes de la réforme des institutions. Outre l'introduction d'une dose de 15% de proportionnelle aux législatives, il y aura une diminution de 30% du nombre de députés et sénateurs. Ce qui n'est pas du goût de tout le monde. C'est le cas notamment du député de l'Allier Jean-Paul Dufrègne. Cette réduction est-elle indispensable ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.