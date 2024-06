Législatives anticipées : la retraite s'impose comme un nouvel enjeu de la campagne

C'est une promesse ce midi. Si la majorité présidentielle remporte les législatives, le montant des retraites continuera d'augmenter au même rythme que l'inflation. Emmanuel Macron l'a redit ce mercredi. Selon lui, cette réforme est nécessaire. Un nouveau rapport du Conseil d'orientation des retraites conclut d'ailleurs que malgré la réforme, le déficit du système continuera de se creuser. François Lenglet, spécialiste économie de TF1-LCI, nous explique la raison : "on a augmenté sensiblement les retraites, récemment un peu plus de 5 %. Ça coûte cher. Ensuite, la démographie française est moins bonne qu'attendue. Enfin, la croissance économique elle-mêm, est moins bonne qu'on le pensait. Il faut ajouter à cela le fait que la réforme récente a produit beaucoup moins d'économies qu'on ne le pensait". Les retraites deviennent un enjeu des législatives. À ce stade, le Nouveau front populaire, l'union des gauches, semble s'accorder sur une abrogation de la réforme. Du côté du Rassemblement national, Jordan Bardella promettait, lui aussi, de revenir sur ce texte. Mais depuis 24 heures, il est un peu plus flou sur le sujet. "Ma priorité sera de traiter l'urgence, le pouvoir d'achat [...] La réforme des retraites viendra dans un second temps". Dans son dernier rapport, le Conseil d'orientation des retraites prévoit d'ici 2030 un déficit deux fois plus important que celui prévu en 2023. TF1 | Reportage P. Gallaccio, J. Maviert, B. Poizeuil