Comment réformer la taxe foncière ?

La taxe foncière est l'une des plus grandes injustices de notre système fiscal. Elle peut varier du simple au double selon le côté pair ou impair de votre rue, selon la date de construction de votre logement, et selon votre commune. C'est cette hérésie que le gouvernement va tenter de corriger avant la fin du quinquennat, tout en essayant de récupérer quelques milliards supplémentaires. Explication à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne.