Réformes des retraites : ce qu'attendent les Français ?

Il fait encore nuit quand Nicolas Szlazak, maçon de 45 ans, démarre sa longue semaine. Ce qui rythme son quotidien depuis 25 ans, ce sont les aller-retour à son entrepôt, la poussière sur les chantiers, et sacs de ciment à porter. Ses tâches, il les partage avec deux employés qui, comme lui, ne veulent pas entendre parler d'un report de l’âge de départ à la retraite. Avec la loi actuelle, Nicolas aurait pu s’arrêter de travailler à 62 ans, mais il se résout avec dépit, à continuer plus longtemps. Bar-le-Duc est un peu le miroir de la France. En avril 2022, Emmanuel Macron y a recueilli 57% des suffrages, Marine le Pen 42%. C’est très proche du score observé à l’échelle nationale. Rien que dans le café du coin, les actifs tout comme les retraités, les avis sont très tranchés. Mais comme dans tout le reste du pays, la réforme des retraites est au cœur de toutes les discussions. À Bar-le-Duc et ailleurs, personne ne tombera vraiment d’accord. En revanche, mardi, tout le monde sera fixé. TF1 | Reportage S. Bougriou, A. Pocry