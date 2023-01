Réformes des retraites : pourquoi ils ont manifesté

"Métro Boulot Caveau", ou encore "Borne, tu dépasses les bornes", c'était un concours de slogan ce matin, dans les rues de Marseille. Salariés et fonctionnaires défilent, mais plus rares : des commerçants. Antoine, 40 ans, est caviste. Il a manifesté par solidarité, mais surtout par inquiétude de devoir travailler plus longtemps À Nantes aussi, on a constaté des manifestants qui n'ont pas pour habitude de battre le pavé. Marie, 60 ans, est éleveuse. Pour elle, avec la réforme, sa pension passerait de 900 à 1 200 euros. À Paris, les pompiers sont dans la rue. Travailler deux ans de plus, c’est impossible, selon eux. Peter, 41 ans, est pompier dans le Val-d'Oise et même quand la retraite est encore lointaine, il est difficile de s'imaginer ajouter deux ans de plus. Alice, 29 ans, est infirmière depuis cinq ans. Elle travaille dans un service où il faut accueillir 60 patients par jour, pour six infirmières. Elle s’imagine mal poursuivre jusqu’à 64 ans ainsi. Comment alors tenir jusqu'à la retraite ? Pour beaucoup, la seule solution serait de changer de métier. F1 | Reportage F. Chadeau, N. Hesse, P. Géli