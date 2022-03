Réfugié de 11 ans, plus de 900 km seul à travers l'Ukraine

Il est arrivé au poste-frontière avec un petit sac à dos, son passeport et un discret sourire. Il est arrivé tout seul. Un garçon de 11 ans dont on ne connaît même pas le prénom. Son seul contact est écrit sur sa main, un numéro de téléphone, celui de sa mère, restée en Ukraine. Elle l'a déposé dans un train et il a parcouru plus de 1 000 km entre la région de Zaporojie et la frontière slovaque. Elle a expliqué son geste avec une vidéo postée sur les réseaux sociaux. C'est la police qui a pris soin de lui : de la nourriture, de l'eau, avant de le remettre à une association qui, depuis ce poste-frontière, l'a prise en charge pour le ramener vers Bratislava, la capitale. Des centaines d'autres Ukrainiens sont déjà passés par cette frontière pour fuir comme lui la guerre et les bombardements. Le jeune garçon aurait de la famille prête à l'accueillir en Slovaquie. TF1 | Reportage L. Hauben