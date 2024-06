Refus d'obtempérer à Clamart : un automobiliste tué par un chauffard de 14 ans

Du sable et quelques plots balisent encore les lieux de l'accident. C'est à cet endroit que s'est déroulé le face-à-face mortel. Tout commence dans la nuit de lundi à mardi à Palaiseau. D'après les policiers, vers 2h50, un fonctionnaire de la BAC vérifie l'immatriculation d'une voiture. Elle est volée. Un adolescent de 14 ans se trouve au volant. Les forces de l'ordre lui font signe de s'arrêter. Une course poursuite s'engage alors sur la N 118. Après quelques minutes, le chauffard perd le contrôle au niveau d'un terre-plein à l'entrée de Clamart. Il percute une autre voiture arrivée en face. Son conducteur, un homme de 34 ans, est tué sur le coup. L'adolescent, lui, est interpellé par les policiers. Il souffre d'une blessure au bras et est hospitalisé. Âgé de 14 ans, il a déjà été condamné pour vol avec violence. Il a été placé sous contrôle judiciaire en attendant une audience prévue le 12 juillet. Originaire d'un quartier de Fresnes, les jeunes qui le connaissent n'en reviennent pas. Une enquête a été ouverte pour recel de vol, refus d'obtempérer et homicide involontaire aggravé. TF1 | Reportage L. Merlier, J. Quancard, T. petit