Refus d'obtempérer à Paris : deux morts après des tirs de la police

En plein Paris dimanche soir sur le Pont-Neuf, deux corps sont allongés sur la chaussée. Ces deux hommes étaient à bord de la voiture criblée par la police pour avoir tenté d'échapper à un contrôle. La scène s'est déroulée peu avant minuit. Des policiers en patrouille près de la préfecture de Police repéraient une voiture suspecte stationnée en contresens quai des Orfèvres avec trois personnes à son bord. Cinq agents s'approchaient et contrôlaient le conducteur. Mais il accélérait et faisait tomber une policière. Un de ses collègues ouvrait le feu avec son fusil d'assaut et touchait le véhicule au moins six fois. Le conducteur décédait au volant. Un témoin a assisté à la mort d'un des deux passagers. "J'ai vu un homme quittait le siège passager avant. Puis il a couru peut-être sur dix, quinze mètres et là, il s'est écroulé au sol". Les deux victimes ont 25 et 31 ans. Ils sont déjà connus pour des petits délits liés à la consommation de stupéfiants. À l'arrière, le troisième occupant est touché au bras. Il s'agit d'un homme âgé de 42 ans, sans casier judiciaire. Les enquêteurs pensent qu'il est monté dans la voiture pour acheter de la drogue. Deux enquêtes sont ouvertes, dont l'une pour tentative d'homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique. L'autre pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner vise le policer le policier en garde à vue. TF1 | Reportage F. Litzler, S. Prez, T. Bove, M.H. Astraudo