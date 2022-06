Refus d’obtempérer à Paris : une des passagères témoigne

Samedi matin Inès Z. a perdu son amie Rayana. Elle revient sur cette matinée. Après une soirée, les deux jeunes filles se font raccompagner par deux hommes qu'elles viennent tout juste de rencontrer. Inès monte à l'arrière et son amie est à l'avant. Le conducteur n'a pas de ceinture. Des policiers tentent alors de le contrôler. Le conducteur sans permis prend la fuite, mais la voiture se retrouve bloquée quelques mètres plus loin. Les policiers les rattrapent. La jeune fille affirme ne pas avoir entendu de sommation. Une version contredite par l'avocat des policiers, Me Laurent-Franck Lienard. "Sa perception des faits est certainement erronée. Mais évidemment, il y avait sommation. Évidemment il y a eu une agression des policiers qui ont dû faire usage de leur arme pour se soustraire de cette agression", nous a expliqué ce dernier. La famille de Rayana veut porter plainte contre le conducteur et les policiers. Inès ressent de la culpabilité, de la colère. Elle en veut au conducteur et à la police. Le jeune fille souhaite qu'on se souvienne de Rayana. Son amie rêvait de devenir danseuse et n'avait jamais eu affaire à la justice. T F1 | Reportage A. Basar, G. Brenier, F. Le Goïc.