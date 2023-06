Refus d'obtempérer, légitime défense : que dit la loi ?

Comprendre les règles de la légitime défense : pour les forces de l’ordre, bien appliquer la procédure est un enjeu crucial. Que dit exactement la loi ? Les règles sont claires et précises. “Les agents peuvent faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée”. Nécessité et proportionnalité sont donc des pierres angulaires. Tirer, par exemple, dans le dos d’une victime, pourrait être considéré comme un meurtre, et certainement pas comme de la légitime défense. Mais, pour un avocat, habitué à défendre les forces de l’ordre, “ouvrir le feu” se fait souvent dans l’urgence. À quelles conditions peut-on tirer ? La fuite d’une voiture, lors d’un contrôle, ne donne en aucun cas aux policiers ou aux gendarmes le droit automatique de lui tirer dessus. Seul le danger encouru, pour les fonctionnaires, comme pour les citoyens, peut autoriser un agent à ouvrir le feu. TF1 | Reportage G. Brenier, R. Rosso, J.B. Robert