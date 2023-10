Refus d'obtempérer : pourquoi sont-ils aussi nombreux ?

Tout est mise en œuvre pour éviter la fuite d'un conducteur. Les gendarmes le constatent, depuis dix ans, les refus d'obtempérer ont augmenté. Les profils sont de plus en plus variés. Selon le ministère de l'Intérieur, en 2022, il y a eu près de 26 000 refus d'obtempérer, soit un toutes les 20 minutes. Le plus souvent, ce ne sont pas des délinquants de la route. En majorité, ce sont des hommes inconnus des services de police, comme l'homme, en images. Il n'avait pas de casier judiciaire. Âgé de 23 ans, il n'avait pas non plus de permis de conduire. Au volant du véhicule d'un proche, il roulait à 118 km/h, sur une route limitée à 70. Le jeune homme, qui travaille dans une entreprise de nettoyage dit ne pas comprendre son acte. Pris de panique dans sa course, il emporte sur son capot un agent de police. Le policier n'a pas été blessé. Condamné à 18 mois de prison avec sursis et onze mois ferme, il vit aujourd'hui avec un bracelet électronique. Avec une mise en danger d'autrui, un refus d'obtempérer peut être passible de deux à cinq ans de prison et de 75 000 euros d'amende. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Coulon