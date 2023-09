Refus d'obtempérer : un policier grièvement blessé

Dix-huit heures cinquante dans la nuit du 21 septembre 2023, sur une vidéo amateur, un policier tente d'arrêter un individu, au volant d'un véhicule bleu. L'un de ses collègues est coincé sous cette voiture, renversé plutôt par le conducteur qui refuse d'obtempérer. À quelques mètres, une femme qui préfère rester inconnue raconte : " On a entendu les sirènes, on est allés voir ce qui se passait, un jeune s'est fait tirer dessus, et ensuite, on a compris en fait que c'était un policier qui était au-dessus de la voiture." Quelques instants plus tard, le chauffard tente de prendre la fuite, traînant le policier sur plusieurs dizaines de mètres, obligeant un agent à sortir son arme. Le fuyard est blessé à la hanche puis interpellé. Le policier, coincé sous la voiture, a de multiples blessures. Mais son pronostic vital n'est pas engagé. Selon nos informations, le fuyard s'appelle Enzo, il a 22 ans, était en cavale et connu des services de police. Il était accompagné au moment des faits par une jeune femme de 24 ans. Tous les deux ont été placés en garde à vue. Refus d'obtempérer, mise en danger d'un agent de police, le jeune homme risque cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin