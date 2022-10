Refus d'obtempérer : un suspect au lourd passé

Un drap blanc sur la chaussée, près d'une voiture accidentée. Voilà ce que découvrent des habitants de Grenoble, réveillés en sursaut cette nuit par une fusillade. Ils ont appris plus tard que la jeune passagère de ce véhicule, Inès H., âgée de 18 ans et originaire du Gard, est décédée après une course-poursuite. Tout démarre dans la commune voisine de Saint-Martin-d'Hères. Un véhicule force un contrôle de police de routine. À plusieurs reprises, il tire vers les forces de l'ordre. Il s'enfuit en direction de la gare de Grenoble mais s'engouffre dans une impasse. Bloqué par les policiers, il fait alors demi-tour et fonce sur eux malgré leurs coups de feu. Sa course folle s'achève à plusieurs kilomètres de là. Il percute volontairement le véhicule de police, essuie de nouveaux tirs, s'arrête enfin avant de fuir à pied. La passagère de la voiture est mortellement blessée par une balle à la gorge. Les enquêteurs ignorent encore quelle arme l'a tué et quels étaient ses liens avec le conducteur. Ce Marocain âgé de 30 ans, en situation irrégulière, est bien connu des services de police pour de multiples faits, de braquage, trafic de stupéfiants, vols, et déjà condamné pour tentative de meurtre sur des policiers à huit ans de prison en 2012. Blessé, cet homme est actuellement en garde à vue. Les trois agents sont, quant à eux, entendus par la police des polices. TF1 | Reportage E. Lefebvre, C. Buisine, Q. Russel