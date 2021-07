Regain de l’épidémie : les feux d’artifice annulés dans plusieurs villes

Les rues de La Roche-sur-Yon resteront silencieuses ce mercredi. Pour la deuxième année consécutive, les festivités du 14 juillet sont annulées, au grand dam des habitants. Pas de bals populaires, pas de feux d'artifice, alors certains changent leur plan. Habituellement, 25 000 personnes assistent au spectacle pyrotechnique dans ce parc. La mairie avait pensé réduire la capacité d'accueil à 3 300 personnes et exigé un pass sanitaire. Une organisation bien trop complexe. En effet, selon Luc Bouard, maire (DVD) de La Roche-sur-Yon (Vendée), "C'est 3 300 personnes à contrôler, à vérifier, à expliquer à ceux qui n'ont pas leur pass sanitaire un jour qu'ils doivent quitter les lieux. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller sur le pourtour s'entasser avec les autres ? Donc on perd complètement le bénéfice du pass sanitaire". Un feu d'artifice qui ne serait que reporté à l'automne. En attendant, l'artificier de la région, Jacques Couturier, range les fusées. "C'est frustrant, on a besoin de retrouver ce public" a-t-il souligné. Seul lot de consolation à La Roche-sur-Yon, le défilé des policiers, gendarmes et pompiers est maintenu ce mercredi. Mais réduit à 50 personnes.