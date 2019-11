Regain de tension à Hong Kong : une université en état de siège

À coups de cocktail Molotov, d'incendies et de briques, les manifestants ont résisté depuis dimanche aux violentes charges de la police. Les forces de l'ordre n'ont employé que des canons à eau et des matraques, mais elles se disent prêtes à faire usage de balles réelles. Sous la menace d'une violente répression, beaucoup ont choisi de quitter l'université polytechnique. Mais jusqu'où le pouvoir communiste chinois tolérera-t-il la rébellion démocratique ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.