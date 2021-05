Regain de tension à Jérusalem

Sur l'esplanade des mosquées, des fidèles ont été évacués. D'autres ont pu se réfugier dans les bâtiments. Autour de la vieille ville, les incidents se sont multipliés. C'est le quatrième jour d'affrontements entre jeunes Palestiniens et forces de l'ordre israéliennes. Trois cents personnes ont été blessées. Ce lundi, les Israéliens fêtent le 54ème anniversaire de la réunification de Jérusalem. Les Palestiniens, eux, incités par les prêches du Hamas et les tentatives d'extrémistes israéliens de déloger des Palestiniens de Jérusalem, ont enflammé la ville. Cet après-midi, depuis Gaza, le Hamas a envoyé des roquettes sur tout le sud du pays et jusqu'aux abords de Jérusalem. Pour la première et depuis longtemps, les sirènes ont retenti dans la ville sainte. Cela a forcé les habitants à se réfugier dans les abris. Et en début de soirée, l'armée a répliqué avec un bombardement qui aurait fait neuf morts dans la bande de Gaza.