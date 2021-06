Régionales en Paca : ça s’annonce serré entre Mariani et Muselier

Renaud Muselier pour la droite, Thierry Mariani, côté Rassemblement national. Leur duel nous a un temps fait oublier l'autre homme clé du scrutin, Jean-Laurent Félizia, troisième sur la ligne d'arrivée. Son visage ne vous dit peut-être rien. Le candidat de l'union de la gauche s'est hissé au second tour, mais sa candidature n'a pas tenu 24 heures. Lundi après midi, coup de théâtre, il se retire amèrement. "Dimanche, je voterai pour Renaud Muselier", a-t-il déclaré. Impossible de résister à la pression des ténors de la gauche qui l'ont exhorté à se retirer pour barrer la route au RN. Pour en arriver à cette décision, il a fallu toute une nuit de tractations, car hier, le ton de l'écologiste était bien différent. À Marseille, son revirement laisse des électeurs orphelins et désabusés. Renaud Muselier salue lundi soir une décision courageuse. Elle lui apporte un peu d'oxygène avec une nouvelle réserve de voix et surtout lui permet de se poser en rassembleur. Le rebondissement était, en fait, déjà envisagé ce matin par les deux candidats. Désormais, les calculs se compliquent pour Thierry Mariani qui ne peut compter que sur la mobilisation des abstentionnistes. Le compte à rebours est lancé. Il reste quatre jours pour renverser la tendance dans la seule région où le RN est arrivé en tête.